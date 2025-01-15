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Назначен начальник Центра спецсвязи ФСО Челябинской области

Новым начальником Центра специальной связи и информации ФСО России по Челябинской области стал полковник Евгений Коноплев. Его представили губернатору Алексею Текслеру 14 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее челябинский центр спецсвязи возглавлял Сергей Шаламов, который работал на этому посту с ноября 2022 года.

Служба специальной связи и информации является структурным подразделением Федеральной службы охраны России. Ведомство занимается организацией правительственной связи, обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну.

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