Назначен начальник Центра спецсвязи ФСО Челябинской области

Новым начальником Центра специальной связи и информации ФСО России по Челябинской области стал полковник Евгений Коноплев. Его представили губернатору Алексею Текслеру 14 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее челябинский центр спецсвязи возглавлял Сергей Шаламов, который работал на этому посту с ноября 2022 года.

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