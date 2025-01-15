Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл «Сокол» на ледовой арене в Ижевске по буллитам

Хоккеисты «Ижстали» обыграли «Сокол» из Красноярска на ледовой арене в Ижевске в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча состоялась вечером 14 января в спортивном комплексе «Олимпиец» в столице Удмуртии. Матч завершился со счетом 3:2Б в пользу «сталеваров», сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ижстали» Фото: пресс-служба «Ижстали»

«Тяжелая была игра. Конечно, хотелось бы довести матч до победы в основное время. Соперник дал нам очень крепкий бой, вшестером забили. Но ребята молодцы — и на буллитах, и Лоренс (Зинаддин, голкипер из ОАЭ.— "Ъ-Удмуртия".) все поймал, и парни забили свои голы»,— сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

По данным таблицы ВХЛ на 15 января, «Ижсталь» находится на 29-й строчке регулярного чемпионата с 35 очками. Следующий матч домашней серии состоится 16 января против хоккейного клуба «Норильск».