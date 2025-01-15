Мэрия Уфы включила в планировку города Аллею возвращения домой

Администрация Уфы опубликовала постановление об изменении проекта межевании территории, ограниченной Комсомольской, Малой Тихорецкой и Вишерской улиц. Изменения касаются земельного участка вдоль Комсомольской улицы напротив нынешнего дома №100.

По сравнению с прошлой версией документа, в проекте межевания появился участок площадью 5,8 тыс. кв. м под благоустройство и озеленение. Ранее он предназначался для расширения проезжей части Комсомольской улицы, размещения инженерных сетей и элементов благоустройства.

Сейчас на этом участке расположена Аллея возвращения домой, высаженная в 2022 году при участии главы уфимской администрации Ратмира Мавлиева.

Как сообщал «Ъ-Уфа», осенью прошлого года часть деревьев аллеи выкопали для строительства офисного здания. После недовольства жителей и вмешательства правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ст. 293 УК РФ), аллея была восстановлена, а границы строительства перенесены.

Идэль Гумеров