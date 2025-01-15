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Коммерсантъ FM
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Напавшего с ножом на человека в аэропорту Красноярска арестовали

Мужчина, напавший с ножом на человека в аэропорту Красноярска, отправлен под арест до 12 марта, сообщили ТАСС в Красноярском краевом суде. Там подтвердили, что нападавшего зовут Умид Каимов. Он будет содержаться в СИЗО-1 в Красноярске.

Умид Каимов

Умид Каимов

Фото: Транспортная Полиция Сибири

Умид Каимов

Фото: Транспортная Полиция Сибири

ЧП произошло вчера, 14 января. 39-летний пассажир получил два ножевых ранения, его госпитализировали. Нападавший — уроженец Узбекистана 1984 года рождения. Telegram-канал Baza писал, что мужчина нашел оружие в аэропорту: он перелез через барную стойку, взял там нож и бутылку коньяка. На допросе он назвал мотивом нападения ревность, хотя утверждал, что незнаком с потерпевшим.

СКР возбудил дело по факту покушения на убийство (ст. 30 ч. 2, ст. 105 УК РФ). Состояние раненного мужчины оценивается как стабильное.

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