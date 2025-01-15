В топ-200 застройщиков РФ по годовому вводу жилья вошли пермские девелоперы

Федеральный портал «Единый ресурс застройщиков» опубликовал предварительный «топ» застройщиков РФ по объему ввода жилья за 2024 год. Как указано в рейтинге, в топ-200 вошли четыре организации, работающие в Прикамье. Среди них Фонд защиты прав граждан-участников строительства Пермского края, ПЗСП, «Девелопмент-Юг» и ПМД.

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Унитарная некоммерческая региональная организация «Фонд защиты прав граждан-участников строительства» заняла в федеральном топе застройщиков 106-е место, а в Прикамье стала первой. Фонд в 2024 году ввел в эксплуатацию 63,9 тыс. кв. м жилья — это дома-долгострои, завершением которых в Прикамье занимается фонд. За год фонд улучшил свое положение в топе на 12 позиций. Доля организации на региональном строительном рынке по итогам года составила 13%. Фонд был создан в 2020 году, его учредителем является краевой минстрой.

ПЗСП занял 107-е место в общероссийском рейтинге и второе в пермском. В минувшем году группа ввела в эксплуатацию 62 тыс. кв. м жилья, на долю застройщика приходится 12,6% пермского рынка. За год компания поднялась на одну ступень вверх в топе ЕРЗ. Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг», основанная в Краснодарском крае, в Прикамье закрепилась на третьем месте, а по РФ — на 46-м, в связи с тем что работает одновременно в шести регионах. В Пермском крае «Девелопмент-Юг» ввел 58,4 тыс. кв. м, заняв 11,8% местного рынка. За год корпорация поднялась вверх на одну позицию. Пермский застройщик ПМД в федеральном топе занял 137-е место с годовыми объемами ввода жилья в размере 51,3 тыс. кв. м. На ПМД в крае приходится 10,4%, в 2024 году застройщик в топе ЕРЗ опустился на две позиции вниз.