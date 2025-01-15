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Жителей Озерска будут судить за кражу рельс и порчу железнодорожных путей

Прокуратура Озерска утвердила обвинительное заключение в отношении пяти местных жителей по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодное для эксплуатации состояние путей сообщения). Они разобрали пути и похитили запчасти, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2024 года озерчане, находясь в сговоре, у станции Сортировочная из корыстных побуждений разобрали материалы верхнего строения железнодорожного пути и похитили 24 подкладки и 120 путевых костылей. Филиалу АО «Атомспецтранс» был причинен ущерб на 850 тыс. руб. К тому же, на этой территории появилась вероятность раздвижки рельс при движении состава и схода вагонов с угрозой жизни и здоровью граждан. Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска

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