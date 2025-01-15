Мэрия Челябинска компенсирует моральный вред ребенку, которого укусила собака

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о взыскании с администрации Челябинска и ее управления экологии и природопользования компенсации морального вреда в пользу ребенка, которого укусила собака. С властей требуют 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что рядом с гостиницей «Сфера» в Челябинске ребенка укусила за ногу беспризорная собака. В травмпункте мальчику была оказана медицинская помощь. После произошедшего он перенес моральные и физические страдания, а также начал бояться собак. Прокуратура Металлургического района города обратилась в суд с иском к администрации и управлению экологии о солидарном взыскании компенсации. В августе Советский районный суд потребовал от властей 50 тыс. руб. в пользу мальчика. Мэрия не согласилась с решением и подала апелляцию. Однако областной суд согласился с доводами первой инстанции и не удовлетворил жалобу. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.

Виталина Ярховска