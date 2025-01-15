В Тюмени на три года перенесли сдачу ЖК Ammonite, который строится с 2005 года

В очередной раз в Тюмени перенесли срок сдачи элитного жилого комплекса Ammonite, который строится уже 20 лет. Выдача ключей собственникам второй, третьей и четвертой очереди перенесена с февраля 2025 года на февраль 2028 года, сообщает «РБК-Тюмень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Стоимость строительства комплекса, согласно обновленной проектной документации, составляет 1,6 млрд руб. В отчетности зафиксировано сокращение убытков: с января по сентябрь 2023 года они составляли 3,1 млн руб., а в аналогичный период 2024 года — 1,6 млн руб. Совокупная стоимость активов компании достигла 3,2 млрд руб., увеличившись на 300 млн руб. с 2022 года.

Продажи квартир в долгострое приостановлены. В третьей и четвертой очередях договоры долевого участия заключили 14 покупателей, всего в домах 43 и 65 квартир соответственно.

Строительство комплекса началось в 2005 году компанией «Транспромжилстрой-2005», затем проект перешел к 2Men Group. Сроки сдачи неоднократно переносились, и прокуратура взяла долгострой под контроль. Долгое строительство объяснялось финансовыми проблемами застройщика: в частности, в 2023 году он задолжал УСТЭК 19,8 млн руб., за что энергетики требуют признать застройщика банкротом.

Напомним, в мае 2024 года застройщик сдал первую очередь ЖК Ammonite. Отмечается, что объект соответствует актуальным градостроительным нормам и вводится в эксплуатацию на основании разрешения, выданного администрацией Тюмени 22 марта 2024 года. Остальные дома на тот момент планировали ввести в эксплуатацию до конца года.

Ирина Пичурина