На северо-востоке Москвы потушили пожар в 47-этажном жилом доме

В Москве пожарные ликвидировали возгорание в расположенном на северо-востоке столицы 47-этажном жилом доме, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу Новодмитровская улица, дом 2, корпус 7. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на шестом этаже 47-этажного жилого дома»,— сказано в комментарии ведомства.

Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек, среди них ребенок. Пострадавших осмотрели медики, подробности их состояния не уточняются.