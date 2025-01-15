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Коммерсантъ FM
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На северо-востоке Москвы потушили пожар в 47-этажном жилом доме

В Москве пожарные ликвидировали возгорание в расположенном на северо-востоке столицы 47-этажном жилом доме, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу Новодмитровская улица, дом 2, корпус 7. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на шестом этаже 47-этажного жилого дома»,— сказано в комментарии ведомства.

Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек, среди них ребенок. Пострадавших осмотрели медики, подробности их состояния не уточняются.

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