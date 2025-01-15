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Коммерсантъ FM
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Минобороны намерено через суд взыскать с «Военторга» более 111 тыс. рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны к компании «Военторг», главой которой является Владимир Павлов, обвиняемый в хищении 400 млн руб. при выполнении госзаказов в интересах вооруженных сил. В судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС, указано, что направленное в конце 2024 года заявление о взыскании с «Военторга» 111 тыс. 436 руб. принято к производству.

Связанное с «Военторгом» уголовное дело по факту хищения 400 млн руб. при исполнении госконтрактов для Минобороны было возбуждено 30 июля 2024 года. На следующий день по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был задержан глава «Военторга» Владимир Павлов. Позднее ему было предъявлено обвинение. 1 августа Мещанский суд Москвы арестовал господ Исакова и Павлова. В деле также фигурируют арестованные Дмитрий Комлев и Сергей Тетруашвили. Срок содержания упомянутых фигурантов под стражей ранее был продлен до 30 марта 2025 года.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Минобороны за ценой не постоит».

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