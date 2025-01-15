Часовщики Oris продолжают сотрудничество с шоу The Muppets

Веселая коллаборация часовой марки Oris с «Маппетами» стартовала в 2023 году. На часах ProPilot X Calibre 400 Kermit Edition появился диснеевский лягушонок Кермит. По первым числам каждого месяца улыбающийся герой кукольного сериала возникал в окошке даты, расположенном на шестичасовой отметке, аккурат между словами «Swiss Made». Циферблат ProPilot был светло-зеленого, лягушачьего цвета. Модель в титановом 39-миллиметровом корпусе с автоматическим мануфактурным калибром 400 обладает внушительным 120-часовым запасом хода.

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Теперь героиней часового «Маппет-шоу» стала гламурная свинка Мисс Пигги. Новинка ProPilot X Miss Piggy Edition получила ярко-розовый циферблат с бриллиантом багетной огранки на месте 12-часовой метки. Портрет Мисс Пигги в небольшом окошке украшает заднюю крышку женских 34-миллиметровых стальных часов с фирменным рифленым безелем, а внутри установлен автоматический механизм с 42-часовым запасом хода. Oris остается серьезным швейцарским брендом, даже в компании Маппетов.