СКР с марта 2022 года возбудил 167 дел за дискредитацию армии

Следственный комитет России (СКР) с марта 2022 года возбудил 167 уголовных дел по обвинению в дискредитации армии. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете». По итогам расследования в суд передали 101 дело в отношении 106 лиц.

Кроме того, господин Бастрыкин заявил о пресечении более 414 уголовных дел, связанных с распространением ложной информации о вооруженных силах.

За девять месяцев 2024 года было возбуждено 111 новых дел по фактам распространения фейков. В общей сложности с момента введения уголовной ответственности за подобные действия число таких дел составило 414. В суд направлено 220 дел в отношении 225 человек.

Ранее Александр Бастрыкин рассказал о подготовке СКР предложений по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с коррупцией. По его словам, целесообразно расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества.