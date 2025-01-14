Хуситы заявили о ракетном ударе по электростанции в израильском городе Эйлат

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили крылатой ракетой по электростанции, находящейся в городе Эйлат на юге Израиля, сообщил представитель группировки Яхья Сария. Также беспилотники хуситов атаковали военные объекты в районе Тель-Авива.

По словам господина Сарии, обе атаки «успешно достигли своих целей». Он подчеркнул, что в ближайшее время группировка способна нанести удар по большому количеству объектов израильской армии.

Армия обороны Израиля сообщала сегодня, 14 января, вечером об обнаружении ракеты, выпущенной со стороны Йемена по территории Израиля. Ракета была сбита средствами ПВО, осколки попали в жилой дом в окрестностях Иерусалима. О пострадавших не сообщается.

В ночь на сегодня, 14 января, хуситы несколько раз запускали ракеты в сторону Израиля — целью ударов называлось здание Минобороны. В свою очередь, Израиль с июля прошлого года атакует позиции хуситов, правительству страны рекомендуют начать точечно ликвидировать лидеров движения «Ансар Аллах».

Подробнее о ближневосточном конфликте — в материале «Ъ» «Хуситы остаются неудобным противником».