Кубанский телеоператор Виктор Лактионов ушел из жизни

Скончался кубанский телеоператор и заслуженный работник культуры края, ветеран труда Виктор Лактионов. Об этом пишет ГТРК «Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Виктор Лактионов посвятил 49 лет своей жизни работе на телевидении. Его профессиональная деятельность началась в 1966 году в Краснодарском краевом комитете по телевидению и радиовещанию.

В 2005 году Виктор Лактионов завершил свою работу в ГТРК «Кубань». Затем он перешел в ГУП Краснодарского края «Телерадиокомпания "НТК"», где занимал должность телеоператора до 2015 года.

Виктор Лактионов — заслуженный работник культуры Кубани и ветеран труда, внес значительный вклад в развитие индустрии. Коллеги отмечают, что он не только был выдающимся профессионалом, но и проявил себя как талантливый наставник, воспитав множество молодых специалистов, сообщает ГТРК «Кубань».

Алина Зорина