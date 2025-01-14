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Кубанский телеоператор Виктор Лактионов ушел из жизни

Скончался кубанский телеоператор и заслуженный работник культуры края, ветеран труда Виктор Лактионов. Об этом пишет ГТРК «Кубань».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Виктор Лактионов посвятил 49 лет своей жизни работе на телевидении. Его профессиональная деятельность началась в 1966 году в Краснодарском краевом комитете по телевидению и радиовещанию.

В 2005 году Виктор Лактионов завершил свою работу в ГТРК «Кубань». Затем он перешел в ГУП Краснодарского края «Телерадиокомпания "НТК"», где занимал должность телеоператора до 2015 года.

Виктор Лактионов — заслуженный работник культуры Кубани и ветеран труда, внес значительный вклад в развитие индустрии. Коллеги отмечают, что он не только был выдающимся профессионалом, но и проявил себя как талантливый наставник, воспитав множество молодых специалистов, сообщает ГТРК «Кубань».

Алина Зорина

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