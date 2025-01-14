Здесь Осе свои

В Осе стартовал отбор главы муниципалитета. Оппонентам действующего руководителя Алексея Григорьева удалось сформировать муниципальную часть конкурсной комиссии. Как заявляют противники господина Григорьева, их цель — не допустить действующего главу муниципалитета в финал конкурса и найти ему замену. При этом право решающего голоса в комиссии остается за представителем краевых властей. Эксперт «Ъ-Прикамье» полагает, что региональные власти вряд ли согласятся с требованиями депутатов и попытаются убедить нескольких думцев перейти на сторону действующего главы.

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Дума Осинского муниципального округа объявила конкурс на должность главы муниципалитета. Как указано в решении представительного органа, размещенном на сайте округа, документы от кандидатов принимаются с 20 января по 20 февраля.

Конкурс запланирован на 28 февраля. Комиссия, состоящая из представителей округа и губернатора Пермского края, оценит программы кандидатов по развитию муниципалитета. Два претендента, получившие наиболее высокие оценки, будут представлены депутатам Осинской думы на заседании 5 марта. Главой станет тот, кто сможет заручиться поддержкой большинства думцев. При этом на заседании должны присутствовать не менее 10 депутатов — две трети от общей численности представительного органа.

Конкурсная комиссия состоит из 12 человек. Половина из них назначается думой Осинского муниципального округа, вторая — губернатором Пермского края. При этом председатель комиссии выбирается из числа представителей главы региона и обладает правом решающего голоса при равенстве голосов. В муниципальную часть комиссии, как указано в решении о проведении конкурса, вошли спикер думы Константин Нефедов, его заместитель Армен Бежанян, а также депутаты Светлана Гусева, Ирина Чугаева, Иван Сапожников и Вячеслав Мочалов. Отметим, что почти все они считаются оппонентами действующего главы округа Алексея Григорьева.

По данным «Ъ-Прикамье», за назначение конкурса проголосовали восемь депутатов, еще семеро высказались против. Вероятно, против голосовали сторонники господина Григорьева. Также двое депутатов (Аниса Федина и Максим Рожков), считающиеся лояльными действующему главе, предложили свои кандидатуры в состав комиссии, но не набрали нужного количества голосов.

Ранее источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что Алексей Григорьев, возглавляющий округ с 2020 года, может претендовать на новый срок полномочий. Однако по итогам последних выборов в думу избрались депутаты, оппозиционно настроенные по отношению к главе. Они сформировали в представительном органе коалицию из восьми человек, что позволило отклонить кандидата в спикеры думы Алексея Курбанова, поддерживаемого господином Григорьевым, и выбрать председателем Константина Нефедова. Собеседники, знакомые с ситуацией в муниципалитете, полагают, что противники действующего главы действовали при поддержке бывшего руководителя Осинского района Сергея Романова и местного предпринимателя Валерия Горностаева.

Сам господин Григорьев не стал комментировать свое возможное участие в конкурсе и состав комиссии, сославшись на занятость.

Армен Бежанян заявил «Ъ-Прикамье», что «большинство депутатов не намерены сотрудничать с действующим главой». Он добавил, что оппозиционные депутаты ведут консультации об участии в конкурсе с несколькими потенциальными кандидатами. «Но называть их преждевременно. Готовы сотрудничать со всеми сильными лидерами в территории»,— отметил господин Бежанян. По его словам, депутаты готовы обсуждать альтернативные кандидатуры с краевыми властями.

Собеседник «Ъ-Прикамье» в краевой власти отметил, что состав комиссии «отражает имеющуюся представленность депутатов в думе». «При этом краевая администрация располагает необходимыми инструментами и ресурсами, чтобы управленческая структура территории работала в единой логике с правительством края»,— добавил источник.

Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что политическая напряженность в муниципалитете может разрешиться при участии краевых властей. «Последнее слово остается за администрацией губернатора с ее способностью договариваться с оппозиционными депутатами. В сложившейся ситуации возможны несколько вариантов. Первый — краевые власти перестанут поддерживать Алексея Григорьева и согласуют альтернативного кандидата, чтобы не конфликтовать с большинством в думе. Второй — попытаются переломить ситуацию и сформировать большинство в поддержку действующего главы. Тем более что для этого достаточно переубедить всего двух-трех депутатов, повоевать можно. Пока последний вариант наиболее вероятный»,— полагает эксперт.

Константин Кадочников