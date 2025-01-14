Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского

Минобрнауки предложило учредить в России стипендии имени Владимира Жириновского. Их будут назначать студентам и аспирантам государственных университетов за достижения в области государственного управления и востоковедения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект постановления опубликован на портале правовых актов. В документе указано, что выплата стипендий имени Жириновского предполагается с 1 сентября 2025 года. Предусмотрено десять стипендий в размере 15 тыс. руб. в месяц для студентов и десять стипендий по 20 тыс. руб. в месяц для аспирантов.

Владимир Жириновский — основатель и бывший председатель ЛДПР. Шесть раз участвовал в президентских выборах. Умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.