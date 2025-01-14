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В Крыму занимаются проектированием берегоукрепительных сооружений

В Крыму занимаются проектированием берегоукрепительных сооружений, которые пострадали после «шторма века». Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В Алуште и Форосе продолжается восстановление берегоукрепительных сооружений, которые пострадали во время ноябрьского шторма в 2023 году. На пляжах устанавливают бермы, пандусы, лестницы и навесы. Работы планируют завершить весной.

Сейчас на пляже в Форосе в рамках программы восстановления прибрежных территорий идут работы по подготовке каркасов для будущих навесов. Основные мероприятия были завершены еще в конце декабря 2024 года. Как сообщил начальник участка компании-подрядчика Владимир Попов в эфире телеканала «Крым 24», уже залили бетон и практически полностью его отшлифовали, также установили ограждение. Специалисты оценивают уровень готовности в 85%. Завершить работы планируют к 1 апреля. Сумма контракта составляет 170 млн руб.

На пляжах в Алуште устанавливают пандусы, которые в ноябре 2023 года пострадали больше всего. Как отметил представитель компании-подрядчика Роман Дмух, полнобойные стены находятся в хорошем состоянии. В дальнейшем планируют составить экспертизу на буны, чтобы принять решение о их реконструкции.

Общая длина поврежденного участка в Алуште составляет 2 км, что включает в себя 24 пляжные карты. Восстановлено 19 из них. Работы проходят в несколько этапов. Прежде всего территорию очистили от валунов, которые были нанесены штормом. Затем были восстановлены пандус и лестница. Кроме того, вокруг бетонного массива смонтировано дополнительное берегоукрепительное сооружение, чтобы защитить конструкцию набережной от воздействия стихии. На завершающем этапе пляжи засыпают галькой. В работах принимают участие 150 строителей и 24 единицы техники.

Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Никита Тарасов сообщил, что к 1 апреля будут подготовлены 24 сооружения, что позволит увеличить вместимость пляжей примерно на 82%. Разработана комплексная программа восстановления берегоукрепления, включающая около 35 объектов. Из них 16 будут реконструированы, а 19 — капитально отремонтированы.

План рассчитан до 2030 года. На его реализацию было выделено 34 млрд руб.

Алина Зорина

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