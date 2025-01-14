Сумма ущерба освободила от приговора

Верховный суд Башкирии (ВС РБ) оставил в силе постановление Орджоникидзевского райсуда Уфы, вернувшего в октябре 2024 года прокурору Башкирии уголовное дело в отношении трех должностных лиц ПАО «Уфаоргсинтез» — Алексея Герасева, Павла Юферова и Андрея Бердина. Осенью 2023 года суд признал их виновными в пожаре на предприятии, в результате которого погиб работник нефтезавода, а другой получил увечья, и приговорил к условным срокам. Позднее суды первой и апелляционной инстанции обратили внимание на противоречия в определении величины ущерба, нанесенного «Уфаоргсинтезу» в результате происшествия, что стало поводом для возврата дела в прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление Орджоникидзевского райсуда Уфы, вернувшего в октябре 2024 года прокурору Башкирии уголовное дело в отношении трех должностных лиц ПАО «Уфаоргсинтез» — начальника производства синтетического этилового спирта Алексея Герасева, ведущего инженера-технолога Павла Юферова и инженера-технолога Андрея Бердина, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе райсуда.

В январе 2021 года на территории «Уфаоргсинтеза» загорелись две емкости с нефтепродуктами. Пожару, который тушили около 11 часов, был присвоен четвертый из пяти уровней сложности. В результате ЧП 50-летний аппаратчик Вадим Анкудинов скончался на месте происшествия, а 38-летний механик Рафаэль Валиев получил травмы средней степени тяжести. По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии и регионального управления СКР, ущерб предприятию оценивается на сумму более 300 млн руб.

ПАО «Уфаоргсинтез» (входит в АНК «Башнефть») — крупный производитель продукции органического синтеза полимерных материалов. Предприятие зарегистрировано в январе 1994 года в Уфе. В последний раз финансовые показатели компания раскрывала в 2020 году. Тогда прибыль предприятия составила 2,4 млрд руб., выручка — 22,7 млрд руб.

В октябре 2023 года Орджоникидзевский райсуд Уфы признал подсудимых виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), и приговорил Алексея Герасева и Павла Юферова к двум с половиной годам условно, а Андрея Бердина — к двум годам условно. По версии следствия, чтобы ускорить процесс по производству полиэтилена, подсудимые сбрасывали его излишки в непредназначенную для этих целей емкость сбора факельных газов, превысив допустимый уровень загрузки, что привело к разгерметизации емкостей.

Осужденные вину не признали. Прокуратура запрашивала наказание от двух с половиной до трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

В январе 2024 года Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений, но затем Шестой кассационный суд общей юрисдикции направил материалы дела на новое рассмотрение в ВС РБ, а тот — в суд первой инстанции.

С ходатайством о возврате дела прокурору, которое удовлетворил судья Орджоникидзевского райсуда Уфы Шамиль Губайдуллин, выступил адвокат Андрея Бердина Роберт Файзуллин. По его словам, при рассмотрении уголовного дела не был установлен точный размер ущерба, причиненного предприятию.

Как следует из материалов райсуда и ВС РБ, они усмотрели в деле нарушения. Выяснилось, что размер причиненного «Уфаоргсинтезу» ущерба носит предположительный характер. Так, согласно приговору, размер ущерба суд первой инстанции определил на основании информации исполняющего обязанности гендиректора предприятия Николая Каширина. Тогда, по предварительной оценке, он оценивался в 306,8 млн руб. Однако из протокола осмотра цифровых документов следовало, что общая сумма ущерба по восстановлению и замене поврежденных аппаратов, установок и оборудования составила 339,7 млн руб. «Неустановление конкретного размера ущерба, причиненного преступлением, является существенным нарушением положений п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, поскольку фактически в обвинительном заключении не указаны последствия преступления»,— отмечено в постановлении апелляционной инстанции.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии вчера от комментариев воздержались.

Связаться с адвокатами подсудимых не удалось.

Венера Хисамова