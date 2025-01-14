Представление не удалось

Администрация Уфимского района убедила арбитражный суд в необоснованности претензий республиканского минфина, связанных с финансированием капремонта районных двух школ в 2022 году. Проверившее строительные объемы министерство установило, что работы были выполнены с недостатками, а администрация не исполнила условие предоставления субсидии. Минфин потребовал вернуть в бюджет в общей сложности 26 млн руб. — муниципалитет его решение оспорил. В октябре арбитражный суд Башкирии не нашел нарушений в действиях министерства, однако апелляционная инстанция решение отменила, встав на сторону истца. Юристы полагают, что отменить постановление апелляционного суда будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Уфимского района доказала, что использовала субсидию по назначению

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Администрация Уфимского района доказала, что использовала субсидию по назначению

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, удовлетворив иск администрации Уфимского района к республиканскому минфину. Муниципалитет оспаривал законность требования министерства о возврате субсидии, предоставленной ему на модернизацию образовательных организаций.

Как следует из материалов дела, субсидия в размере 36,6 млн руб. была предоставлена районной администрации из республиканского бюджета по заключенному в 2021 году соглашению с министерством образования и науки Башкирии. Одним из предъявляемых муниципалитету требований стало снижение числа аварийных или требующих капремонта образовательных организаций до 4,17% от общего числа. Однако, как установил минфин, в 2021 году из 34 районных школ в ремонте нуждались 22, или 64,7%. В 2022 году муниципалитет отремонтировал всего два учреждения в селах Авдон и Нурлино, получив из республиканского бюджета на эти цели 150 млн руб.

Поскольку норматив по числу отремонтированных зданий, по мнению минфина, не был соблюден, субсидия подлежала частичному возврату. Кроме этого, министерство обнаружило несоответствия и недостатки в строительных работах, а также посчитало, что муниципалитет необоснованно оплатил из выделенных средств мероприятия по антитеррористической защищенности.

Администрация с представлением не согласилась и обжаловала его законность в арбитражном суде Башкирии, настаивая, что цель предоставления средств достигнута, поскольку целевым показателем были две, а не 22, школы. Первая инстанция в удовлетворении иска отказала, отметив, что текст и описание целевых показателей не допускают иного толкования. Однако апелляционный суд встал на сторону истца.

При пересмотре дела было учтено, что в плане мероприятий подписанного районной администрацией и министерством образования и науки Башкирии соглашения включили ремонт двух, а не 22 сельских школ. Кроме этого, в суде подтвердились доводы истца о том, что подрядчики вовремя устранили обнаруженные недостатки, а все запланированные объемы выполнили. Проведенные мероприятия по противопожарной безопасности входят в состав работ в рамках капитального ремонта, поэтому муниципалитет был обязан их оплатить, отметил суд.

Получить комментарий минфина Башкирии вчера не удалось.

Эксперт группы Veta Александр Терентьев считает, что перспективы для отмены решения невелики: суд выяснил, что министерство ошибочно рассчитало показатель результативности.

«Суд установил, что администрация района достигла установленных показателей результативности использования субсидий — были отремонтированы именно те две школы, которые были предусмотрены соглашением о предоставлении субсидии. Для успешного обжалования в кассации минфину потребовалось бы доказать существенные нарушения норм материального или процессуального права, которые повлияли на исход дела. Однако материалы дела свидетельствуют об отсутствии таких нарушений»,— отмечает юрист.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров обращает внимание, что минфин представил суду соглашение о выделении субсидии, ранее в материалах дела отсутствовавшее. «Апелляционная инстанция не может принимать новых доказательств, если не доказано, что представить их при рассмотрении дела в первой инстанции было невозможно или суд отказал стороне в приобщении документа. В постановлении не говорится, почему соглашение не было предоставлено раньше, но суд это доказательство принял. Удивляет также, что суд сам, без назначения строительно-технической экспертизы, делает выводы о качестве ремонта, характере недостатков. Мне кажется, что суд апелляционной инстанции очень хотел пойти навстречу заявителю — администрации. Частному бизнесу в таких моментах редко идут навстречу. Ну, а поскольку в деле появилось новое доказательство, и оно сильно меняет диспозиции сторон, то решение может быть оставлено без изменения при обжаловании в кассационной инстанции»,— полагает господин Муллануров.

Наталья Балыкова