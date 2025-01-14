В Тюмень и Сургут запустили прямые автобусные рейсы из Таджикистана

В Таджикистане запустили прямые автобусные рейсы между городом Худжанд и двумя уральскими городами — Тюменью и Сургутом (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает таджикистанский портал «Азия-плюс».

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Автобусы в Тюмень из Таджикистана будут выполняются по понедельникам и четвергам, в Сургут — по пятницам и воскресеньям.

Напомним, в прошлом году во время майских праздников аэропорт Сургута обслужил почти 90 тыс. человек, Худжанд стал одним из самых популярных зарубежных направлений в этот период.

Ирина Пичурина