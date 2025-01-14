80% жителей Кубани недоедают овощей и фруктов

Только 20,8% жителей Краснодарского края старше 15 лет употребляют ежедневно не менее 400 граммов овощей и фруктов. Такие данные приводит Краснодарстат за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Согласно исследованию, женщины едят овощи больше (25%), чем мужчины (19%).

В целом по стране фрукты и овощи недоедает около 85% населения, в Южном федеральном округе — 79%.

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, человеку необходимо употреблять в пищу не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Оптимальное количество зависит от целого ряда факторов, включая возраст, пол, физическую активность.

Лия Пацан