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80% жителей Кубани недоедают овощей и фруктов

Только 20,8% жителей Краснодарского края старше 15 лет употребляют ежедневно не менее 400 граммов овощей и фруктов. Такие данные приводит Краснодарстат за 2024 год.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Согласно исследованию, женщины едят овощи больше (25%), чем мужчины (19%).

В целом по стране фрукты и овощи недоедает около 85% населения, в Южном федеральном округе — 79%.

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, человеку необходимо употреблять в пищу не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Оптимальное количество зависит от целого ряда факторов, включая возраст, пол, физическую активность.

Лия Пацан

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