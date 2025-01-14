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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Центральный университет вошел в топ-10 и топ-3 лучших вузов РФ по качеству общего и платного набора абитуриентов соответственно по результатам мониторинга качества приема в российские университеты в 2024 году. Его с 2010-го проводит Высшая школа экономики при поддержке Минобрнауки. Эксперты сравнили средний балл результатов ЕГЭ студентов разных вузов, зачисленных на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения. По результатам общего набора Центральный университет занял восьмое место со средним баллом ЕГЭ у студентов — 84,7. По результатам платного набора средний балл студентов составил 84,4 — это третий показатель среди всех вузов.

Минторговли Китая добавило семь американских компаний в свой так называемый список ненадежных субъектов за их участие в поставках оружия на Тайвань, который КНР считает частью своей территории. Об этом сообщает Reuters. Согласно заявлению ведомства, начиная с 14 января, попавшим в перечень компаниям будет запрещено экспортировать в страну и импортировать из нее, а также совершать новые инвестиции в республику.

Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) объявила о планах уволить около 5% сотрудников с самыми низкими показателями. Компания намерена заполнить эти позиции в течение года. Цель компании — достичь 10% «не вызывающей сожаления» текучести кадров к концу текущего цикла оценки эффективности. Гендиректор корпорации Марк Цукерберг заверил, что она предложит щедрые выходные пособия тем, кого затронет это решение.

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