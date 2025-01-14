AP: команда Трампа проверяет сотрудников Совета нацбезопасности на лояльность

Команда избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность на следующей неделе, начала проверки действующих сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома на лояльность республиканцу, пишет Associated Press со ссылкой на источники. Среди прочего их спрашивают, за кого они голосовали на прошедших в ноябре президентских выборах, рассказали собеседники агентства.

Неназванный американский чиновник сообщил AP, что сотрудников СНБ также спрашивают, размещали ли они в социальных сетях посты, которые команда Дональда Трампа «могла бы счесть компрометирующими». Представитель переходной команды избранного президента сказал AP, что новая администрация считает «совершенно уместным» оставлять чиновников, которые разделяют видение нового лидера.

СНБ — консультативный орган при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики и координации действий связанных с этими вопросами ведомств. В основном они переходят на работу в Белый дом из федеральных агентств — Госдепа, ФБР и ЦРУ (куда они вернутся в случае увольнения из СНБ). Как отмечает AP, назначенные в Совет нацбезопасности эксперты, как правило, сохраняют свои посты при смене администрации.

Будущий советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц говорил, что, по его мнению, в СНБ должны входить сотрудники, которые «на 100% разделяют позицию президента». Другие сотрудники, пообещал он, уйдут в отставку «в 12:01 20 января» (сразу после инаугурации Дональда Трампа). Занимающий сейчас эту должность Джейк Салливан, в свою очередь, подчеркивал, что сотрудников СНБ отбирают «не исходя из их политических взглядов, а на основе опыта и способностей».

Лусине Баласян