Medisorb из избы

Акционеры еще одного пермского бизнеса вывели свои активы из недружественной юрисдикции. Головную структуру фармпроизводителя «Медисорб» — ООО «МС Групп» покинула кипрская Medisorb Holding LTD. Доли перешли бывшему руководителю предприятия Владимиру Фотееву и компании, зарегистрированной в дружественной юрисдикции (ОАЭ). В «Медисорбе» пояснили исключение кипрской компании из структуры владения намерением избежать рисков в управлении обществом.



Из состава ООО «Медисорб Групп» («МС Групп»), управляющего пермским фармпроизводителем «Медисорб», вышел кипрский соучредитель Medisorb Holding LTD. По данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в составе учредителей «МС Групп», ведущей деятельность по управлению холдинг-компаниями, были зафиксированы 26 декабря 2024 года. До этого, с начала 2017 года, держателями долей «МС Групп» являлись кипрское Medisorb Holding LTD (99,98%) и АО «Медисорб» (0,02%). После выхода из «МС Групп» Medisorb Holding LTD доли в уставном капитале организации распределились между бывшим руководителем «Медисорба» Владимиром Фотеевым (54,99%) и обществом, зарегистрированным в ОАЭ — «Компания с ограниченной ответственностью „Параллаксис инвестмент“» (44,99%). АО «Медисорб» сохранило свои 0,02%.

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. Это всем известные цитрамон, анальгин, парацетамол, ибупрофен и другие. Помимо анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании более 500 человек. С 2020 года глава «Медисорб Групп» — Юрий Фотеев. АО «Медисорб», занимающееся собственно производством лекарств, управляется «МС Групп», владельцы АО не раскрываются.

Среди недавних проектов «Медисорба» — пуск в 2020 году цеха производства ингаляционного анестетика «Севофлуран МС». Также предприятие вошло в число участников пермского фармкластера «Парма», организованного в 2022 году для создания оригинальных препаратов и аналогов импортных лекарств.

В 2017 году финский фонд CapMan Russia стал совладельцем пермского «Медисорба», купив 45%. Этот фонд имел опыт инвестиций в группу KDL (сеть медицинских лабораторий), сеть детских центров «Кидбург» и другие компании. Как сообщали в августе 2017-го «Ведомости», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ, 45% кипрской Medisorb Holding LTD, получившей большинство долей в «МС Групп», принадлежали CapMan Russia II Fund (о. Гернси). Остальные 55% контролировал Владимир Фотеев. Партнер CapMan Russia Александр Власов тогда пояснял, что CapMan Russia решила инвестировать в пермскую фармкомпанию в связи с ростом рынка дженериков во всем мире, а особенно в РФ — за счет замещения импорта более доступными российскими препаратами. Господин Власов отмечал также у пермского предприятия достаточное число новых препаратов в разработке и процессе регистрации.

Гендиректор АО «Медисорб» Юрий Фотеев сообщил «Ъ-Прикамье», что в течение 2024 года компания из недружественной юрисдикции была исключена из структуры владения, что позволит избежать рисков в управлении обществом. «Это никак не повлияет на текущую деятельность и стратегию компании „Медисорб“, которая продолжает производить лекарства и повышать доступность эффективного лечения жителей всех регионов нашей страны»,— подчеркнул господин Фотеев.

Отметим, что это не первый вывод активов из недружественных стран со стороны пермского бизнеса. Ранее активы в российскую компанию начали переводить акционеры «Новомета». Владелец девелоперской группы «ЭКС» из Швейцарии продал пермские гипермаркеты компании из ОАЭ.

Замруководителя практики «Международное структурирование и санкционный комплаенс» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков полагает, что по внешним признакам сделка по «МС Групп» похожа на внутреннюю корпоративную реструктуризацию. Преимущества использования кипрских компаний в бизнесе сейчас уже недоступны российским предпринимателям: это открытие банковского счета на кипрский холдинг, выплата дивидендов и прочее. Вывод кипрской компании из учредителей структуры «Медисорба» может объясняться желанием акционеров перевести бизнес в условно «дружественную» юрисдикцию. «Тем не менее, с точки зрения общего репутационного фона при прямом рассмотрении явного „недружественного“ следа в структуре не видно. При этом если в структуре остается финский фонд прямых инвестиций, контрсанкционные ограничения в отношении западного инвестора продолжат действовать»,— подчеркнул Илья Горшков.

Юрист Forward Legal Максим Игнатов говорит, что переход контроля от кипрской компании к компании-резиденту ОАЭ может быть связан со сделкой по отчуждению финским инвестфондом российских активов, что соответствует тенденциям последних лет. Однако полностью исключать сохранение иностранным участником контроля тоже нельзя, данная операция могла оказаться внутренней реструктуризацией, направленной на оптимизацию управления. «В таком случае по общему правилу подобная реструктуризация могла потребовать согласования правительственной комиссией РФ, хотя из данного правила имеются исключения, в случае если кипрская компания контролировалась российским резидентом и информация о контроле была раскрыта налоговому органу»,— обратил внимание господин Игнатов.

По словам управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, «Медисорб» занимает заметное положение на российском фармрынке. По различным оценкам, доля компании на общероссийском рынке дженериков не превышает 3%. В сегменте отдельных препаратов, таких как цитрамон и парацетамол, доля «Медисорба» на российском рынке может достигать 10–15%. В Прикамье «Медисорб» — одно из ключевых фармпредприятий. Его специализация на производстве дженериков, спрос на которые стабильно высок и имеет тенденцию к росту в условиях импортозамещения, обеспечивает предприятию устойчивое положение и перспективы развития. «С учетом текущей геополитической ситуации и тренда на локализацию производства лекарственных средств позиции „Медисорба“ могут усилиться в ближайшие годы. Компания имеет потенциал для увеличения своей доли на рынке до 5% в сегменте дженериков, особенно в условиях государственной поддержки отечественных производителей лекарственных средств»,— рассуждает Анастасия Владимирова. 45-процентный пакет акций пермского фармпроизводителя, приобретенный в 2017 году финским фондом, эксперт сейчас оценивает в 2,5–3 млрд руб. (тогда он мог стоить в пределах 1 млрд руб.).

Евгения Ахмедова