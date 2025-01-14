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В Краснодаре в Новый год популярность Александровского бульвара выросла на 21%

В прошедшие новогодние каникулы популярность Александровского бульвара в Краснодаре, на котором к Новому году установили множество иллюминации, увеличилась в несколько раз. По данным «МТС», украшенный Александровский бульвар стал самой посещаемой локацией в новогодние дни. По данным оператора, только в первую неделю нового года его посетили более 150 тыс. абонентов оператора. Большая часть из них побывала там впервые.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

По данным «Мегафона», рост туристического потока в Краснодар в целом вырос в 1,2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, на Александровском бульваре — на 21%. За 10 дней января абоненты «МегаФона» прокачали на самой популярной локации Краснодара почти 20 Тбайт. Как поясняют в компании, этого хватит, чтобы разместить около 24 тыс. коротких шестисекундных роликов в интернете.

Второе место по популярности занял парк «Краснодар», более известный как «Парк Галицкого». По данным «МТС», новые арт-объекты там привлекли тысячи посетителей. Максимальное количество людей в парке было зафиксировано на смотровой площадке энергоцентра, праздничном тоннеле и шалфеевых полях. По данным «Мегафона», в новогодние дни в парке побывало на 20% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Они потратили порядка 15 Тбайт, что сравнимо с отправкой 180 млн снимков.

Также в списке популярных объектов оказались пешеходный вантовый мост или, как его называют южане, «мост поцелуев», и парк «Солнечный остров».

Подавляющее большинство краснодарцев провели праздники, не покидая пределы региона, отметили в «МТС». При этом сам Краснодар стал местом притяжения для более 100 тыс. жителей кубанских районов: Новороссийска, Сочи, Анапы, Динского района. Вместе с жителями региона по краснодарским бульварам и паркам гуляли туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Волгограда. По данным «Мегафона», чаще всего на улицах Краснодара можно было встретить гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.

Самыми популярными днями для изучения новогодних локаций кубанской столицы стали 3-7 января, сообщили в «Мегафоне». Как добавили в «МТС», чаще всего жители и туристы гуляли с 18:00 до 20:00, однако на ночную иллюминацию в парке «Краснодар» и на Александровском бульваре приходили смотреть даже в полночь и самые ранние часы.

Татьяна Ручкина

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