В Ростовской области осудили на шесть лет виновника смертельного ДТП

Семикаракорский районный суд вынес приговор 65-летнему жителю Мартыновского района, устроившему смертельное ДТП. Он признан виновным по статье о нарушении правил дорожного движения (п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в октябре 2023 года фигурант управлял автомобилем без соответствующих документов, а также находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате он сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавшая погибла от полученных травм. ДТП произошло Мартыновском районе.

Суд приговорил фигуранта к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, на три года ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Анастасия Казуков