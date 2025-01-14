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Коммерсантъ FM
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«Трамп получил на руки сильный козырь»

Дмитрий Дризе — о политическом завещании Джо Байдена

Америка стала сильнее: Джо Байден подвел итоги внешней политики своей администрации. Среди основных достижений 46-й президент США назвал сплочение западного мира вокруг Украины и то, что при этом удалось избежать ядерной конфронтации с Россией. Теперь новый глава Белого дома сможет использовать наработки предшественников и завершить конфликт миром. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Дональд Трамп уже вынужден опираться на опыт команды Байдена.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Общий смысл итогов внешнеполитического курса 46-го президента США вкратце формулируется следующим образом: за прошедшие четыре года Америка стала сильнее, а ее враги, соперники или глобальные конкуренты, соответственно, слабее. Применительно к России, по словам Джо Байдена, у него было две задачи: сплотить мир для защиты Украины, а также избежать ядерной войны. Обе задачи выполнены. И, что важно, Америка не вступила при этом в войну. Теперь о том, что можно выделить в качестве главного,— наработки уходящей администрации позволят сменщикам «обеспечить украинскому народу светлое будущее».

Президент США Джо Байден подвел внешнеполитические итоги правления

Иными словами, почва для команды Трампа подготовлена, и у него есть шанс, которым он обязан воспользоваться. В случае победы часть славы достанется Байдену, это же он подготовил программу. В противном случае можно будет сказать, что Дональд пришел и все испортил. Неплохой ход, учитывая то, что 47-й президент возвращается под лозунгом «предшественник провалил все, что можно, теперь настал час разрушить порочное демократическое наследство и сделать Америку снова великой».

Однако на сегодня все больше начинает казаться, что события развиваются с точностью до наоборот. В частности, ключевой тезис администрации Байдена о том, что Украина должна стабилизировать фронт и снизить возраст мобилизации, уже прозвучал из уст будущих трамповских назначенцев. Кроме того, Дональд Трамп получил на руки сильный козырь в виде пакета по-настоящему жестких антироссийских санкций, которые Байден категорически отказывался вводить в течение всей своей каденции, однако по ее завершении все-таки ввел. Не исключены, кстати, и другие подобные шаги, время еще есть. С таким багажом диалог вести будет намного легче.

Наконец, если исходить из того, что у Трампа никакого плана нет, а выходить на переговоры с чем-то нужно, соответственно, за основу будет принята именно та самая база, о которой говорит уходящий лидер.

А может быть, они уже обо всем договорись и все согласовали. Не будем гадать. Между тем уходящие главы Госдепа Энтони Блинкен и Пентагона Ллойд Остин написали совместную колонку для The New York Times. Они считают, что Россия все чаще сталкивается с болезненной дилеммой: или «понести большие потери ради минимальной выгоды», или договориться с Украиной о завершении конфликта. Можно здесь добавить, что Вашингтон вполне могут устроить оба эти сценария. Конечно, при наличии многих вводных, но главное — самим во всем этом не участвовать. Это в том числе и к вопросу о дальнейшей большой сделке Москвы и Вашингтона.

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Дмитрий Дризе

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