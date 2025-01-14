Роскомнадзор прокомментировал сбой интернета в России

Роскомнадзор прокомментировал масштабный сбой в работе интернета в России. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сейчас установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Сегодня около 17:20 по мск в работе российского интернета произошел масштабный сбой. На невозможность зайти на различные сайты и сбой в работе операторов связи жаловались в том числе жители Краснодарского края.

Алина Зорина