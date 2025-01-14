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Минниханов назначил постоянного представителя Татарстана в Башкортостане

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил Ильсура Ихсанова постоянным представителем республики в Башкортостане. Информация об этом появилась в указе раиса региона. Документ подписан 14 января. Полномочия Ильсура Ихсанова будут действовать три года. Согласно документу, указ раиса республики от 6 декабря 2024 г. о временно исполняющем обязанности постоянного представителя Татарстана в Башкортостане теряет силу.

Ранее должность занимал Юсуп Якубов. В конце октября стало известно, что он покинет пост по собственному желанию.

Диана Соловьёва

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