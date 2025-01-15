В Сернурском районе Марий Эл на ремонт школы выделят 64 млн рублей

В Сернурском районе Марий Эл на ремонт Казанской средней общеобразовательной школы направят почти 64 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Школа находится в селе Казанское на ул. Кооперативная. На объекте запланированы общестроительные, пусконаладочные, электромонтажные работы, ремонт системы канализации, водоснабжения, отопления, обновление пожарной сигнализации, теплового узла и узла учета воды.

Заказчиком работ выступает образовательное учреждение. Денежные средства выделят из бюджета Сернурского муниципального района. Работы должны выполнить с 1 февраля до 1 августа 2025 года. Срок исполнения контракта — до 31 декабря.

Диана Соловьёва