В Марий Эл начнут отмечать День многодетной семьи

С 2025 года в Республике Марий Эл ежегодно будут отмечать День многодетной семьи 28 марта. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев на церемонии закрытия Года семьи, передает пресс-служба главы региона.

Также с этого года вводятся новые меры поддержки. Женщины, обучающиеся очно, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Многодетные семьи смогут компенсировать 50% затрат на обучение одного из детей. Размер выплаты на погашение ипотеки для семей с третьим или последующими детьми увеличен до 1 млн рублей. Также в 2025 году будут открыты пункты проката вещей для новорожденных и запущена услуга социальной няни для кратковременного присмотра за детьми до трех лет.

«Для республики крепкие семьи – это залог процветания и развития. Социальная защита материнства и детства, повышение качества образовательных и медицинских услуг, расширение возможностей для полноценного отдыха и занятий спортом – всё это делается в нашем регионе для поддержки семей, создания условий для воспитания детей», - отметил господин Зайцев.

В 2024 году в Марий Эл был принят закон «О многодетной семье в Республике Марий Эл и мерах по её социальной поддержке», а на федеральном уровне закреплен статус многодетных семей.

Анар Зейналов