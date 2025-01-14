Жители Кубани пожаловались на масштабный сбой в работе рунета

В работе российского интернета произошел масштабный сбой. На невозможность зайти на различные сайте и сбой в работе операторов связи жалуются в том числе жители Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Кубанцы сообщают, что интернет не работает у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2», «МТС». Сбой произошел около 17:20 по мск.

О причинах сбоя операторы пока не сообщают. По данным сервис по отслеживанию сбоев «Сбой.рф», жалобы кубанцев на проблемы в работе МТС составляют 8% от общего количества, на проблемы в работе «Теле 2» — 3%, в работе «Мегафона» — 9%, в работе «Билайна» — 6%.

Татьяна Ручкина