Пассажиропоток аэропорта Сочи в новогодние праздники снизился на 7%

С 28 декабря 2024 по 12 января 2025 года аэропорт Сочи обслужил 469 тыс. пассажиров. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Всего самолеты принимали и отправляли по 71 направлению. На 50 внутренних аэропорт обслужил 398,6 тыс. человек, на 21 международном — 70,3 тыс. Самыми популярными внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара. Среди международных направлений больше всего вылетов из Сочи было в Стамбул, Ереван, Анталью, Дубай и Тель-Авив.

Самыми загруженными днями стали 28 и 29 декабря, а также 5 и 6 января. Представители аэропорта отмечают, что в эти даты в авиагавани принимали и отправляли более 32 тыс. человек ежедневно.

Абсолютный рекорд был поставлен 29 декабря. В этот день в аэропорту обслужили 180 внутренних и 49 международных рейсов. За сутки приняли 34,5 тыс. пассажиров.

Татьяна Ручкина