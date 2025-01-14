«Блинная» в Переславле сгорела из-за самодельной сушилки

Предварительной причиной пожара, который уничтожил здание кафе «Блинная» в Переславле-Залесском, назвали нарушение правил эксплуатации самодельной сушильной камеры. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ярославской области Сергей Борковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 13 января на улице Кузнечной сгорело кафе на площади 360 кв.м. На месте работали сотрудники МЧС, на тушение ушло около 10 часов. Как пояснил господин Борковский, по прибытию на место пожарных горел второй этаж и крыша. На втором этаже находилось производственное помещение, а на первом — кафе.

Замначальника сообщил, что на втором этаже не было пожарной сигнализации, поэтому пожар был обнаружен поздно, а отсутствие противопожарной двери только усугубило ситуацию, так как огонь быстро распространился по второму этажу здания.

«Предварительной причиной возникновения пожара является нарушение правил условий и эксплуатации, подчеркиваю, самодельной сушильной камеры, расположенной в производственном помещении на втором этаже. Обращаю внимание, что в соответствии с законом ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несет собственник имущества»,— сказал Сергей Борковский.

Алла Чижова