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В Крыму проведут пневматические испытания газопровода высокого давления

С 15 по 25 января в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода высокого давления. Как сообщает Минтопливо Крыма, они пройдут в районе пгт Оползневое, Понизовка, Кацивели и санаторно-курортного комплекса «Мрия».

Фото: мэрия Феодосии

Фото: мэрия Феодосии

«Проход людей, проезд машин и перегон скота через газопровод категорически запрещается»,— предупреждают власти крымчан.

В Минтопливо региона отметили, что участки проведения испытаний огородят и установят там предупредительные знаки и надписи. В районе указанных населенных пунктов могут быть слышны хлопающие и шипящие громкие звуки, говорят власти.

Татьяна Ручкина

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