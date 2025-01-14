В Крыму проведут пневматические испытания газопровода высокого давления

С 15 по 25 января в Крыму пройдут пневматические испытания газопровода высокого давления. Как сообщает Минтопливо Крыма, они пройдут в районе пгт Оползневое, Понизовка, Кацивели и санаторно-курортного комплекса «Мрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Феодосии Фото: мэрия Феодосии

«Проход людей, проезд машин и перегон скота через газопровод категорически запрещается»,— предупреждают власти крымчан.

В Минтопливо региона отметили, что участки проведения испытаний огородят и установят там предупредительные знаки и надписи. В районе указанных населенных пунктов могут быть слышны хлопающие и шипящие громкие звуки, говорят власти.

Татьяна Ручкина