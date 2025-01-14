Дело о ДТП в Крыму с четырьмя погибшими подростками направили в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело об аварии в Крыму, в которой погибли четверо подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Согласно данным расследования, 27 октября 2024 года водитель Skoda Octavia двигался по дороге между селами Заречье и Косточковая в Нижнегорском районе. Он столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом, за рулем которых были несовершеннолетние. В аварии на месте погибли трое подростков, еще один скончался от травм в больнице.

Как отмечают в прокуратуре республики, скорость движения автомобиля в тот момент составляла 161 км/ч. Водитель находится под стражей.

Алина Зорина