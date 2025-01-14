Водонапорная башню XIX века в Ижевске стала объектом культурного наследия

Водонапорную башню 1897-1898 гг. постройки на территории завода «Ижсталь» в Ижевске включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Удмуртии (ОКН). Соответствующий приказ от 11 декабря 2024 года опубликовало во «ВКонтакте» республиканское агентство по ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба агентства по охране объектов культурного наследия Удмуртии Фото: пресс-служба агентства по охране объектов культурного наследия Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба агентства по охране объектов культурного наследия Удмуртии Фото: пресс-служба агентства по охране объектов культурного наследия Удмуртии

По данным агентства, башня создавалась как часть системы пожарного водопровода лесного двора Ижевских заводов. Здесь располагались деревянные постройки с материалами и станками. Объект стал одной из первых водонапорных башен-близнецов на территории предприятия.

«По сравнению с аналогичными водонапорными сооружениями, стоящими на Центральной площади и в Заречной части Ижевска, башня на территории завода сохранила свое архитектурно-художественное оформление без существенных утрат»,— указано в сообщении.

Автор проекта башни не установлен. Работы по возведению объекта были возложены на заводского архитектора Сергея Бруятского. Внутри башни сохранились оригинальные лестницы, межэтажные перекрытия. Ряд элементов водонапорной системы сохранился частично.