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Коммерсантъ FM
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Власти Воронежской области объяснили причину задержек СМС о ракетной опасности

Правительство Воронежской области объяснило задержку СМС-оповещений о ракетной опасности ограниченными техническими возможностями операторов связи. В пресс-службе областного правительства ТАСС сообщили, что сложность заключается в одновременной отправке сообщений большому количеству людей. Ранее о задержках СМС-оповещений в Ростовской и Воронежской областях писала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В пресс-службе правительства отметили, что в регионе «созданы максимальные условия для охвата населения оповещением». В частности, информация об угрозах атак круглосуточно распространяется через Telegram-канал губернатора (подписаны более 116 тыс. человек). Также информация публикуется в соцсетях региональных органов власти и органов местного самоуправления.

«На случай обострения обстановки проводится постоянная модернизация систем звукового оповещения и их регулярные проверки. При необходимости будет задействован телевизионный сигнал и иные средства оповещения»,— заключали в пресс-службе.

14 января Екатерина Мизулина опубликовала скриншоты сообщений в ее адрес, в которых говорится о задержках СМС-оповещений в Ростовской области на несколько часов. В посте госпожа Мизулина отметила, что об аналогичных проблемах ей сообщали и жители Воронежской области.

Полина Мотызлевская

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