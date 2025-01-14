В 2024 году автовокзалы Тюменской области обслужили более 3 млн пассажиров

Автовокзалы Тюменской области за 2024 год обслужили 3,106 млн человек. Об этом сообщили в главном управлении строительства (ГУС) региона. В новогодние праздники «Объединение автовокзалов и автостанций» обслужило 55 тыс. пассажиров пригородных, междугородних и международных маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Мы внимательно следим за пассажиропотоком на всех маршрутах. Принимаем от администраций посёлков и районов предложения по изменению существующих или запуску новых маршрутов. Перед изменением маршрута производится анкетирование людей, которые им пользуются»,– рассказал директор ГБУ ТО «Объединение АВ и АС» Артём Антипин.

Сейчас в Тюменской области обслуживание пассажиров ведут по 550 маршрутам, в том числе восьми международным, 240 пригородным, 248 междугородним и 54 межрегиональным.

Анна Капустина