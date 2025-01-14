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В Татарстане осудят мужчину за сексуальное насилие над дочерью сожительницы

В Татарстане местный житель предстанет перед судом по обвинению в в сексуальном насилии над 11-летней дочерью сожительницы. Об этом рассказали в пресс-службе СК республики.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения неоднократно совершал в отношении девочки действия сексуального характера. Несовершеннолетняя рассказала о случившемся родному отцу, который обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Диана Соловьёва

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