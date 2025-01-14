«МегаФон» начинает продажу детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM: это первые умные часы для детей с виртуальной сим-картой, представленные в федеральной розничной сети в России. Гаджет оснащен всеми необходимыми функциями, например, геолокацией, благодаря которой родители легко узнают местоположение ребенка с точностью до 10 м, аудио- и видеозвонками, сообщениями. Время работы гаджета без подзарядки составляет до трех дней. С часами можно посещать бассейн, а в телефонную книгу добавить до 100 контактов и установить запрет на дозвон с неизвестных номеров. Голосовой помощник сможет развлечь ребенка и поможет ему с учебой.

Трафик на скоростных платных автотрассах «Автодора» в 2024 году вырос на 33%, до 379 млн проездов, сообщила пресс-служба госкомпании. Динамика связана с вводом новых участков автотрасс. В конце 2023 года было запущено движение по М-12 «Восток» от Москвы до Казани, в июле 2024 года открыт обход Твери на М-11 «Нева», который соединил Москву и Санкт-Петербург. Самой востребованной у автомобилистов в прошлом году стала трасса М-4 «Дон».

Покупатели торговой сети «М.Видео-Эльдорадо» сдали на переработку более 1,5 тыс. тонн электронных отходов за 2024 год. Это на 8% превышает показатель 2023-го. Общий вес техники увеличился благодаря расширению сервисов вывоза устаревших и ненужных крупных бытовых приборов из домов покупателей: стиральных машин, холодильников, плит и телевизоров. Также люди активно сдавали старые зарядные устройства, компьютерные аксессуары, наушники, мобильные телефоны, чайники и фены.