Кубанские промышленники разработали технику для очистки песка от мазута

Промышленники из Краснодарского края разработали технику для финальной очистки песка от мазута мелкой фракции. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрия Хмелько, компания «Промагротехнологии», расположенная в Гулькевичском районе Краснодарского края, занимается производством сельскохозяйственной прицепной техники. Недавно она провела модернизацию своего производства, разработав оборудование для очистки песка от мелкой фракции мазута. Эта разработка позволяет эффективно отделять частицы размером до 3 мм, что повышает качество работ на пляжах. Недавно компания испытала свое оборудование на пляжах Анапы, где были отмечены его положительные результаты. Кроме того, специалисты работают над созданием адаптированной модели для очистки песка от мазута в процессе производства. Планируется оснастить таким оборудованием технику, которая будет работать на пляжах Анапы и Темрюкского района.

Глава ведомства отметил, что промышленные предприятия края с первых дней после аварии танкеров в Керченском проливе участвуют в оказании гуманитарной помощи. Компании предоставили ведра, тазики и ковшики, мешки для сбора и вывоза загрязненного грунта. Для помощи пострадавшим птицам также направили шампуни и коробки для транспортировки. Для волонтеров предоставили одноразовую посуду.

Алина Зорина