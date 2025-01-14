Туры в Сочи и Анапу вошли в топ-5 самых дорогих в России

В 2024 году стоимость самых дорогих водных путешествий по России достигла 10 млн руб., а наземных — 5 млн. В топ-10 самых дорогих наземных туров вошли поездки россиян в Сочи и Анапу, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Если в 2023 год диапазон стоимости самых дорогих туров по РФ составлял 0,75—2,7 млн руб., то в 2024 году ТОП-10 только начинается от 1,53 млн руб. Туров же за 1,2—1,5 млн руб. в 2024 году — очень много, и они оказались за пределами ТОП—10»,— прокомментировали в АТОР тенденции 2024 года.

Крым оказался на десятом месте, которое разделил с Самарой. В южном регионе пара туристов провели 13 ночей в пятизвездочном отеле с питанием «полный пансион». Проезд к месту отдыха в цену не входил. Стоимость тура составила 1,53 млн руб.

Почти в такую же цену (1,55 млн руб.) обошелся отдых семейной пары в Самаре. Они провели шесть ночей в пятизвездочном отеле в номере Suite Presidential Room с завтраками. Перелет в Самару туристы бронировали сами.

Девятое место рейтинга занял индивидуальный тур в летнюю Карелию двух семей друзей из шести человек. 30 ночей с проживанием в люксовых отелях и экскурсионной программой им обошелся в 1,79 млн руб.

Туры в Сочи заняли сразу несколько позиций рейтинга. Восьмое место разделили отдых семей в приморском и горном кластерах. Так, семья из шести человек провела две недели в августе в президентском люксе пятизвездочного отеля в горах Сочи. В цену входили только проживание с завтраками и трансфер. За эти услуги туристы отдали 2 млн руб.

Столько же заплатила семья из трех человек, которая провела 28 августовских ночей в отеле в номере Suite пятизвездочного отеля, питание – завтраки.

Сочи оказался в рейтинге самых дорогих туров и на шестом месте. Туда бронировали два тура на 20 дней в премиальные отели. Взрослый и ребенок отдохнули 20 дней летом в полулюксе с видом на море, в стоимость входили завтраки. Стоимость тура составила 2,6 млн руб.

За такую же сумму семья из восьми человек отдыхала в августе 20 дней в 6-местных апартаментах с дополнительными местами и трехразовым питанием.

Сочи досталось также второе место. Семья из шести человек забронировала двухнедельный тур в президентском люксе пятизвездочного отеля с питанием «завтраки» и перелетом. Такой отдых обошелся им в 3,8 млн руб.

На пятом месте оказался тур, забронированный семьей из шести человек в Анапе. Они отдохнули 20 дней в июле в люксовом отеле за 2,8 млн руб.

Самым дорогим туром России в 2024 году стала поездка семьи из трех человек на две недели в пятизвездочный отель на Телецком озере в Горном Алтае. Стоимость тура составила 4,99 млн руб. без перелета.

Татьяна Ручкина