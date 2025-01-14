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За шесть лет в Адыгее на реализацию нацпроектов направили 207 млрд рублей

С 2019 года в Адыгее на осуществление мероприятий нацпроектов, а также федеральных и республиканских госпрограмм из бюджетов всех уровней направили более 207 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Фото: пресс-службы правительства Республики Адыгея

Фото: пресс-службы правительства Республики Адыгея

Преобразования затронули почти все населенные пункты республики. Каждый год в Адыгее благоустраиваются десятки дворов и общественных пространств. Республика входит в число лидеров в стране по обновлению автомобильных дорог и опережает другие регионы в жилищном строительстве.

Благодаря обновленным национальным проектам в Адыгее появились новые инструменты, которые помогут не только сохранить достигнутый уровень, но и продолжить развитие. По словам главы региона, эти инструменты способствуют росту экономики, улучшению качества жизни, эффективному развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также сохранению экологии.

В республике особое внимание уделяется поддержке семей с детьми. На эту задачу направлены все национальные проекты. Большинство из них теперь включают мероприятия, призванные улучшить качество жизни семей с детьми и повысить рождаемость.

«В сочетании с другими инструментами развития, в том числе с Индивидуальной программой, с партийными проектами «Единой России», мероприятия нацпроектов обеспечат дальнейший уверенный рост ключевых социально-экономических параметров, влияющих на качество жизни граждан», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Алина Зорина

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