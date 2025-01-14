«Ак Барс» обыграл «Амур» и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв «Амур» в Хабаровске со счетом 4:1. Дубль в составе гостей оформил Александр Барабанов. Хозяева потерпели четвертое поражение подряд. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В первом периоде хозяева создали несколько моментов, но всего четыре достигли вратаря Тимура Мифтахова. «Ак Барс» воспользовался ошибкой защитника Александра Брынцева, после чего Алексей Пустозеров открыл счет. Во втором периоде хабаровчане сравняли усилиями Владислава Барулина, но уже через две минуты Семен Кошелев вновь вывел казанцев вперед.

В заключительном отрезке Александр Барабанов увеличил преимущество гостей, а затем, за две минуты до конца, поразил пустые ворота, оформив дубль.

По итогам встречи «Ак Барс» набрал 58 очков и поднялся на второе место в Восточной конференции, в то время как «Амур» остался на последней, 12-й строчке.

Анар Зейналов