Суд в Москве заочно приговорил мэра Днепра к девяти годам за военные фейки

Басманный районный суд Москвы признал мэра Днепра Бориса Филатова (включен в реестр экстремистов и террористов) виновным в распространении фейков об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и заочно приговорил его к девяти годам колонии общего режима, сообщает столичная прокуратура. Также чиновника осудили за возбуждение ненависти к россиянам (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Как пишет ведомство, весной 2022 года мэр Днепра в своих соцсетях опубликовал пост с призывом к насилию над россиянами. Также в интернете он публиковал недостоверные сведения о действиях российской армии.

В сентябре 2023 года Бориса Филатова заочно арестовали, тогда же его объявили в международный розыск. Он находится на Украине. Помимо уголовного срока украинский мэр получил штраф в размере 550 тыс. руб. и запрет на администрирование сайтов в интернете в течение четырех лет. Приговор в законную силу не вступил.