В Агрызском районе Татарстана суд оштрафовал 51-летнего бывшего директора школы. Женщину обвиняют в том, что она сама себя устроила на работу педагогом-психологом в учебное учреждение. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Агрызском районе оштрафовали экс-директора, устроившую себя психологом в школу

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Агрызском районе оштрафовали экс-директора, устроившую себя психологом в школу

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в сентябре 2020 года обвиняемая без согласования с работодателем устроила сама себя в школу педагогом-психологом. До декабря 2021 года женщина получала заработную плату за должность, не выполняя работу. Сообщается, что фигурантка похитила более 96 тыс. руб.

Также в октябре и декабре 2021 года бывший директор поручила подчиненным изготовить фиктивные приказы для оплаты замещения часов педагога. На основании поддельных приказов женщине передали более 9 тыс. руб. Бывший директор школы свою вину не признала, ущерб не был возмещен.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Судом удовлетворен иск прокурора Агрызского района о возмещении материального вреда государству. Приговор суда в законную силу не вступил.

Диана Соловьёва