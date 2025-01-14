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Коммерсантъ FM
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Видео заливают на платформу

Что известно об инициативе Минцифры

В России может появиться единая база данных с камер наблюдения и сервис по обработке этих видео. Проект разработало Минцифры, вложив в него 2 млрд руб., пишет Forbes. Как следует из паспорта ведомственной программы, сервис будет получать видеопотоки из всех регионов страны, хранить информацию и обрабатывать с помощью искусственного интеллекта. Речь идет о видеокамерах, установленных на улицах городов и автомагистралях, в местах массового скопления людей и даже о тех, что в подъездах жилых домов. Когда осенью 2023 года глава ведомства Максут Шадаев презентовал проект «Цифровая экономика», он озвучивал общую цифру в 1,2 млн аппаратов по всей стране. Но тогда только половина из этих камер наблюдения была подключена к централизованным системам.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Единая платформа, аккумулирующая всю информацию, позволит значительно повысить безопасность россиян, считает директор по информационной безопасности ПАО «Элемент» Александр Дворянский: «С точки зрения цифровизации мы подошли к тому, чтобы глобально обрабатывать большие массивы данных, в том числе и с видеокамер. Это в первую очередь безопасность, поиск преступников и угнанных автомобилей, сопоставление различных сведений. Допустим, у нас есть портрет преступника, и с помощью искусственного интеллекта можно посмотреть, где злоумышленник попал в объектив видеокамер. Всегда можно поднять записи с них.

Причем идет фиксация и каких-то возможных инцидентов, например, пожара, задымления. Камеры подсвечивают любые аномалии, которые в них заданы.

Допустим, если это возгорание, то информация подсвечивается специальному человеку, который отвечает за противопожарную безопасность и охрану. Если это ДТП, то данные идут в ГИБДД, и там это как раз удобно. То есть это абсолютно ожидаемое решение».

Как умные камеры помогают в борьбе с потенциальными случаями мошенничества

Министерство цифрового развития рассчитывает, что к 2030 году число камер видеонаблюдения в стране достигнет 5 млн штук и все они будут подключены к системам искусственного интеллекта, который будет обрабатывать видеопоток с помощью механизмов распознавания лиц и образов. Это, по мнению чиновников, позволит среди прочего увеличить раскрываемость преступлений на 30%. Но есть в этом сервисе и определенные риски, отметил основатель компании Privacy Advocates Алексей Мунтян: «Сценарий использования этих видеоизображений очень расплывчатый. То есть обучение искусственного интеллекта тоже можно зафиксировать как некую самостоятельную цель. Но все-таки сбор такого большого объема информации в единую базу, в единое "озеро" данных, конечно, дает достаточно большие потенциальные возможности по распознаванию людей. Видеозаписи, которые станут в этой системе храниться, могут перейти в режим биометрических персональных данных, предоставив таким образом достаточно большой объем возможностей по идентификации лиц, которые на этих кадрах будут появляться.

Вот это, безусловно, вызывает большие опасения.

Я бы, конечно, хотел видеть не просто систему, которая будет иметь большой накопленный объем данных, но и систему, которая будет контролироваться и в отношении которой появятся ограничения сценариев обработки тех или иных сведений. У меня как минимум возникает вопрос безопасности концентрации всех этих массивов данных в одной точке, потому что это всегда может быть лакомой целью для злоумышленников, хакеров».

Искусственный интеллект идет лесом

Проект по созданию сервиса обработки данных планируют запустить уже в этом году. По плану Минцифры он будет включен в нацпроект «Экономика данных». Его стоимость оценивалась в 12 млрд руб. Пока далеко не все населенные пункты страны имеют доступ к интернету. В этом году министерство пообещало дать выход в сеть 1,5 тыс. деревень.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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