В тренерском штабе «Амкара» произошли изменения

Из тренерского штаба «Амкара» ушли два специалиста. Как сообщает пресс-служба пермского футбольного клуба, тренер по физподготовке Юрий Разгоняев и старший тренер Сергей Шишкин покидают Пермь. У них закончились сроки контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Разгоняев и Сергей Шишкин

Фото: ФК «Амкар» Юрий Разгоняев и Сергей Шишкин

Фото: ФК «Амкар»

В то же время Валерий Шанталосов и Сергей Волков продолжат свою работу в штабе Андрея Блажко.

Напомним, что подготовку к сезону «Амкар» собирается начать 27 января сбором в Перми.