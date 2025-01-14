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На санаторное лечение участников СВО в Башкирии выделят 100 млн рублей

В Башкирии в этом году на санаторно-курортное лечение более 2,5 тыс. участников СВО и их семей направят 100 млн руб, сообщает пресс-служба министерства земельных и имущественных отношений республики со ссылкой на министра Наталью Полянскую.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров добавил, что в очереди на получение земельных участков числится более 18 тыс. граждан льготных категорий, в том числе 293 участника СВО и члены семей погибших.

Майя Иванова

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